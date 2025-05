Corea del Sud, l'ex presidente Yoon lascia il partito

L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, sottoposto a impeachment, ha dichiarato di voler lasciare il suo partito conservatore in vista delle elezioni anticipate, indette dopo la sua estromissione il mese scorso a seguito di un goffo tentativo di imporre la legge marziale. Il Paese andrà alle urne il 3 giugno per eleggere un successore di Yoon, la cui rimozione dall'incarico ha gettato il Paese e il suo Partito del Potere Popolare nel caos. Il partito è stato sottoposto a pressioni per espellere Yoon, che è sotto processo con l'accusa di insurrezione, mentre il candidato del principale partito di opposizione, il Partito Democratico, Lee Jae-myung, amplia il suo vantaggio nei sondaggi. "Oggi lascio il Partito del Potere Popolare", ha scritto Yoon su Facebook, chiedendo di sostenere il candidato ufficiale del Ppp, Kim Moon-soo, che è stato ministro del lavoro dell'ex presidente.