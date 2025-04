Corea del Sud, l'ex presidente Moon incriminato per corruzione

La Procura sudcoreana ha dichiarato di aver incriminato l'ex presidente Moon Jae-in per corruzione, relativa all'impiego del genero presso una compagnia aerea. Moon è stato "incriminato per corruzione per aver ricevuto 217 milioni di won (130mila euro) in relazione all'aver facilitato l'impiego del genero presso una compagnia aerea", ha dichiarato la Procura distrettuale di Jeonju in un comunicato. Il caso si aggiunge al dramma politico che attanaglia la Corea del Sud, che il 3 giugno si appresta alle elezioni dopo che Yoon Suk-yeol è stato privato della presidenza per aver imposto brevemente la legge marziale.