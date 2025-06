In Corea del Sud sono stati aperti i seggi per eleggere il nuovo presidente e porre fine a sei mesi di caos politico causato dal fallito tentativo dell'ex capo di Stato Yoon Suk Yeol di imporre la legge marziale. Il candidato di centro-sinistra Lee Jae-myung è il favorito, secondo i sondaggi, rispetto al conservatore Kim Moon-soo. I seggi sono stati aperti alle 6 ora locale (le 23 in Italia) e chiuderanno alle 20. Subito dopo verranno resi noti i primi exit poll.