Corea del Sud: 15 incriminati per morte soldatessa transgender

Afp

Quindici persone sono state incriminate in Corea del Sud per la morte di una soldatessa transgender dell'aeronautica che aveva denunciato abusi sessuali da parte di un collega e si è tolta la vita. Altre decine di funzionari dovranno affrontare azioni disciplinari per aver tentato di coprire il caso e aver distrutto o sottratto prove. Dopo gli abusi Byun Hee-soo aveva segnalato l'accaduti ai suoi superiori che avevano cercato di coprire l'incidente.