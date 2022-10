Corea del Nord, Usa: restiamo pronti a negoziare con Pyongyang

Gli Usa restano pronti a parlare con Pyongyang su una denuclearizzazione della Corea del Nord, assicurandosi però allo stesso tempo di "avere tutte le capacità nell'area per essere pronti in caso ne avessimo bisogno".

Lo afferma il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby. Kim Jong-un "ha deciso di non accettare l'offerta. Anzi il contrario e ora ha migliorato il suo programma di missili balistici. Chiaramente non ha abbandonato le sue ambizioni nucleari", ha quindi aggiunto Kirby.