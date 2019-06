Corea del Nord, Trump: "Nessuna fretta sul tema delle sanzioni"

"Non c'è alcuna fretta di risolvere la questione delle sanzioni contro la Corea del Nord". E' quanto ha affermato il presidente americano Donald Trump, nella conferenza stampa congiunta con il presidente sudcoreano Moon Jae-In. "Quello che stiamo per fare va nella giusta direzione. Non vedo l'ora di incontrare il leader Kim Jong-un alla Dmz (la zona demilitarizzata al confine intercoreano, ndr)", ha aggiunto il tycoon.