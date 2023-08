Seul a Corea del Nord: lancio satellite spia è atto illegale

ll lancio preannunciato da parte della Corea del Nord di un satellite spia militare è un "atto illegale" in quanto richiede l'uso di tecnologia legata a quella dei missili balistici, da lungo tempo vietata.

Per questa ragione, la Corea del Sud ha invitato Pyongyang ad accantonare le sue velleità perché "il cosiddetto 'lancio satellitare' è una chiara violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu - ha chiarito una nota del ministero dell'Unificazione che a Seul gestisce le relazioni con lo Stato eremita -. Non importa quali scuse il Nord cerchi di addurre, non può semplicemente giustificare questo atto illegale".