Corea del Nord: "Con manovre Usa-Seul rischio conflitto armato"

La Corea del Nord denuncia le esercitazioni militari congiunte Usa-Corea del Sud e mette in guardia dai rischi di scontri accidentali capaci di trascinare la regione in un nuovo conflitto armato. A tal proposito, l'agenzia statale Kcna ha citato in un commento il recente errore dell'aeronautica di Seul che la scorsa settimana ha visto due jet KF-16 sganciare otto bombe fuori dalla zona bersaglio sul villaggio di Pocheon, vicino al confine intercoreano. Un segnale "inquietante", secondo la Kcna, che indica i livelli di pericolosità degli scenari: "I nemici dovrebbero interrompere immediatamente la loro simulazione di guerra nucleare".