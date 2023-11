Corea del Nord: lanciato con successo satellite spia militare

La Corea del Nord sostiene di aver messo in orbita con successo un satellite spia militare.

Le autorità spaziali nordcoreane hanno fatto sapere in una nota che il proprio veicolo di lancio spaziale ha messo in orbita il satellite Malligyong-1. La nota di Pyongyang aggiunge che il leader Kim Jong Un ha osservato il lancio e che il Paese ha intenzione di lanciare altri satelliti spia, con lo scopo di rafforzare la prontezza bellica della Corea del Nord in risposta alle mosse militari ostili dei suoi rivali.