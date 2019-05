Corea del Nord: "Kim guida manovre d'attacco a lungo raggio"

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha guidato manovre militari di "vari mezzi per colpire a lungo raggio". Lo annuncia l'agenzia ufficiale Kcna, all'indomani del lancio di due missili a corto raggio rilevati da Seul. Kim ha enfatizzato la necessità di rafforzare le capacità di difesa "per svolgere compiti di combattimento e mantenere" l'assetto di combattimento "contro qualsiasi emergenza, come richiesto dalle situazioni".