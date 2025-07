Kim Jong-un ha esortato le Forze armate della Corea del Nord a essere pronte per "una guerra vera". Lo riporta la stampa statale, precisando che il leader nordcoreano si è così espresso durante un'esercitazione delle unità d'artiglieria. Kim ha esortato i militari a essere pronti "per una guerra vera" in "qualsiasi momento" e a essere capaci di "distruggere il nemico in ogni battaglia", ha riportato l'agenzia di stampa Kcna.