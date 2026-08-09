Corea del Nord, il "consiglio" per combattere il caldo: "Mangiate zuppa di carne di cane"

Ma il suo consumo è cambiato nel corso dei decenni, come è mutata la situazione politica nei due Paesi. In Corea del Sud, infatti, il parlamento ha approvato nel 2024 una legge che vieta l'allevamento, la macellazione e la vendita di cani destinati al consumo umano. Il divieto entrerà pienamente in vigore nel 2027, dopo tre anni di transizione per consentire la riconversione di allevatori e ristoratori, anche se il consumo di questo alimento si è ridotto drasticamente negli ultimi decenni. Oltre il 38esimo parallelo, il consumo di carne di cane è stato invece incentivato dal governo di Pyongyang. Nel Paese di Kim la tradizione gastronomica della carne di cane viene istituzionalizzata e sfruttata a livello patriottico come rimedio per combattere il caldo. I giornali statali sponsorizzano periodicamente i concorsi annuali di cucina di carne di cane organizzati dal governo nella capitale nordcoreana. Tuttavia, la zuppa di carne di cane rimane un piatto costoso fuori dalla portata di molti cittadini comuni della Corea del Nord.