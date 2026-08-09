Corea del Nord, il "consiglio" per combattere il caldo: "Mangiate zuppa di carne di cane"
Da settimane il Paese sta registrando temperature record. E così, i media statali istituzionalizzano e promuovono una tradizione culinaria
© dal-web
Le temperature record e il caldo anomalo stanno investendo anche la Corea del Nord. E così il Paese "eremita", guidato dal leader Kim Jong Un, richiama le vecchie tradizioni per combattere l'afa estiva: cibarsi di zuppa di carne di cane e altri cibi nutrienti.
I consigli contro le alte temperature
Da settimane la Corea del Nord sta registrando temperature record durante il giorno, con picchi che superano 36,7 gradi Celsius (il valore più alto da quando sono iniziate le registrazioni nel Paese), mentre nelle ore notturne il termometro ha toccato i 25 gradi Celsius. Per questo motivo, i media statali hanno dedicato un'attenzione insolita alle settimane più calde dell'anno, conosciute localmente come sambok. A rilanciare i consigli contro il caldo torrido della penisola coreana è stato il Rodong Sinmun, il quotidiano del Partito dei Lavoratori, che inserisce la zuppa di carne di cane, conosciuta localmente come dangogi guk (zuppa di carne dolce), tra gli antidoti per tenersi in salute, alternando altri suggerimenti come una corretta idratazione e un'alimentazione nutriente che comprende porridge di pesce, porridge di fagioli rossi, anguria, cetrioli e fagioli mungo.
Il rispolvero di antiche tradizioni
L'uso della carne di cane si ritrova già nell'antichità, quando i coreani (che non avevano ancora visto la scissione della penisola dopo la guerra di Corea dal 1950 al 1953), ritenevano che questo alimento fosse il migliore aiutare il corpo a sostenere la pressione delle alte temperature estive, secondo i principi della medicina tradizionale orientale.
Ma il suo consumo è cambiato nel corso dei decenni, come è mutata la situazione politica nei due Paesi. In Corea del Sud, infatti, il parlamento ha approvato nel 2024 una legge che vieta l'allevamento, la macellazione e la vendita di cani destinati al consumo umano. Il divieto entrerà pienamente in vigore nel 2027, dopo tre anni di transizione per consentire la riconversione di allevatori e ristoratori, anche se il consumo di questo alimento si è ridotto drasticamente negli ultimi decenni. Oltre il 38esimo parallelo, il consumo di carne di cane è stato invece incentivato dal governo di Pyongyang. Nel Paese di Kim la tradizione gastronomica della carne di cane viene istituzionalizzata e sfruttata a livello patriottico come rimedio per combattere il caldo. I giornali statali sponsorizzano periodicamente i concorsi annuali di cucina di carne di cane organizzati dal governo nella capitale nordcoreana. Tuttavia, la zuppa di carne di cane rimane un piatto costoso fuori dalla portata di molti cittadini comuni della Corea del Nord.