Copyright, trovato accordo per riforma Ue: "Più tutele a editori e autori nei confronti delle grandi piattaforme"

Dopo una lunghissima maratona negoziale cominciata lunedì a Strasburgo, Parlamento, Consiglio e Commissione Ue hanno trovato un accordo sulla riforma del copyright . Questa garantisce maggiori diritti e una remunerazione più equa a editori, artisti, autori e giornalisti nei confronti delle grandi piattaforme online come Google, Facebook o Youtube. Per il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani , così "si protegge la creatività europea".

"Accordo raggiunto sul copyright!", ha twittato con soddisfazione il vicepresidente della Commissione Ue Andrus Ansip, ora "gli europei avranno finalmente regole moderne per il copyright adatte all'era digitale con reali benefici per tutti: diritti garantiti per gli utenti, equa remunerazione per i creatori, chiarezza delle regole per le piattaforme". "I creativi inclusi musicisti, attori, giornalisti sono rafforzati" dalle nuove regole, twitta il Parlamento europeo, mentre "meme, gif, e gli snippet degli articoli sono salvi" e "le piattaforme start up protette".



Tajani: "Accordo protegge la creatività europea" - "Con l'accordo appena raggiunto sulla direttiva del copyright proteggiamo la creatività europea. Musicisti, attori, scrittori, giornalisti, audiovisivo, avranno diritto a una giusta remunerazione anche dai giganti del web". Cosi' il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.