Copyright, Google si rifiuta di pagare gli editori francesi e li penalizza sul web

Google si scaglia contro la Francia e l'applicazione della direttiva europea sul copyright si trasforma in un vero e proprio braccio di ferro tra il colosso del web e gli editori. L'azienda di Mountain View ha annunciato nuove regole che verranno applicate il mese prossimo proprio in Francia - il primo paese ad applicare la direttiva comunitaria varata lo scorso 17 maggio - e fa sapere che "non intende pagare gli editori", come invece prevede la normativa Ue. Secondo Google, gli editori potranno decidere se continuare a cedere le notizie gratuitamente, come fatto fino ad ora, oppure se farsi pagare, ma in questo caso saranno penalizzati in termini di visibilità: sul motore di ricerca non verranno più mostrate le anteprime degli articoli con un breve estratto, ma solamente il link e il titolo.