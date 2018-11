Coppia muore in un incidente stradale: stava andando a sposarsi

Mentre Kathryn e Joseph stavano andando a sposarsi, un camion ha tagliato loro la strada e si è schiantato contro la loro automobile provocando un incendio. Altri quattro veicoli sono rimasti coinvolti e tre persone sono rimaste ferite. Inutili i tentativi di soccorso per la coppia: i due fidanzati sono morti sul colpo.



"Le nostre vite sono cambiate tragicamente lo scorso mercoledì. Nostro nipote Joseph e la sua bellissima fidanzata Kate sono morti in un incidente stradale mentre stavano tornando a casa per il loro matrimonio che si sarebbe tenuto quel giorno. I nostri ricordi ci aiuteranno a superare questo momento. Erano luce, si sono spenti troppo presto", ha scritto la zia di Joseph su Facebook.



Kathryn Schurtz aveva 35 anni ed era figlia di un'ex consigliera comunale di Fanwood, lavorava a New York come capo delle piattaforme digitali per un database management system. "Verrà ricordata per il suo amore per i libri e per la cucina, per la passione per le nuove avventure con Joseph", si legge nel post a lei dedicato sulla pagina Facebook del comune di Fanwood dove la donna era nata ed era cresciuta.