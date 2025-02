Il governo del Regno Unito è "profondamente preoccupato" per due britannici detenuti in Iran con l'accusa di spionaggio, formalizzata dalle autorità di Teheran. È quanto si legge in una nota del Foreign Office che ha sollevato direttamente con le autorità del Paese il caso di Craig e Lindsay Foreman. Marito e moglie 52enni sono stati arrestati a gennaio nel sud-est dell'Iran durante un giro intorno al mondo in motocicletta.