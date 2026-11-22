Cop31, l'Ue respinge la bozza di Cover Decision della Turchia | Il presidente Kurum conferma: "Disaccordo fra le parti, testo non adottato"
La decisione era nell'aria già da diverse ore. Lo ha annunciato il ministro irlandese dell'Ambiente, Darragh O'Brien
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L'Unione Europea "respinge la bozza di Cover Decision" presentata dalla presidenza turca all'assemblea plenaria della Cop31 di Antalya, in Turchia. Lo ha annunciato il ministro irlandese dell'Ambiente, Darragh O'Brien, a nome dell'Unione Europea. La decisione era già nell'aria da diverse ore e arriva principalmente dall'assenza delle parole "combustibili fossili", la principale causa del riscaldamento globale, dal testo della bozza di accordo.
Il quadro della situazione e le parole chiave
L'indiscrezione era già uscita ore fa. L'Ue era intenzionata a votare contro, impedendone l'approvazione, alla bozza di accordo senza ulteriori modifiche che il presidente turco della Cop31 avrebbe voluto presentare. Dopodiché è arrivata la decisione ufficiale. Il motivo? La proposta del ministro dell'Ambiente turco Murat Kurum, presidente della Cop31, non invitava esplicitamente a una transizione lontano dai combustibili fossili ad alta intensità di carbonio, ma stabiliva un obiettivo specifico per una tecnologia sostenuta dall'industria dei combustibili fossili: la cattura e lo stoccaggio delle emissioni di carbonio.
Questa proposta mirava ad aiutare i settori industriali più inquinanti, che non possono facilmente passare alle energie rinnovabili, a catturare l'anidride carbonica prodotta dalle loro emissioni e successivamente a immagazzinarla nel sottosuolo. La mancanza di parole chiave come "fossile", "petrolio", "carbone" o "eliminazione graduale", che non comparivano in nessuna delle 10 pagine della bozza di accordo, è stata probabilmente il principale punto di rottura.
"Profonda delusione": le parole di O'Brien
"L'Unione Europea esprime profonda delusione perché, in un momento in cui il mondo ha un bisogno urgente di interventi per scongiurare livelli disastrosi di riscaldamento globale, la decisione che ci viene proposta è del tutto insufficiente. Non sosterremo una decisione che non tiene conto delle evidenze scientifiche, che ignora le modalità di attuazione e che rischia, di fatto, di ampliare il divario tra gli impegni globali e le azioni necessarie per correggere lo sforamento degli obiettivi e riportare a portata di mano il limite di 1,5 gradi", ha spiegato O'Brien alla Cop31 a nome parlando a nome dell'Unione Europea. Successivamente è arrivato il suo riferimento al punto di rottura: "Non appoggeremo una decisione o un atto che non menziona nemmeno i combustibili fossili, i quali rappresentano il principale motore del cambiamento climatico".
La conferma di Kurum
"Capisco che c'è disaccordo fra le parti sulla Cover Decision, quindi non viene adottata". Lo ha detto il presidente della Cop31 di Antalya in Turchia, Kurum, all'assemblea plenaria di stamani della conferenza. "Abbiamo ascoltato le idee più diverse per trovare soluzioni, abbiamo sempre rispettato le parti. Abbiamo fatto del nostro meglio", ha concluso".