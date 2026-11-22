"L'Unione Europea esprime profonda delusione perché, in un momento in cui il mondo ha un bisogno urgente di interventi per scongiurare livelli disastrosi di riscaldamento globale, la decisione che ci viene proposta è del tutto insufficiente. Non sosterremo una decisione che non tiene conto delle evidenze scientifiche, che ignora le modalità di attuazione e che rischia, di fatto, di ampliare il divario tra gli impegni globali e le azioni necessarie per correggere lo sforamento degli obiettivi e riportare a portata di mano il limite di 1,5 gradi", ha spiegato O'Brien alla Cop31 a nome parlando a nome dell'Unione Europea. Successivamente è arrivato il suo riferimento al punto di rottura: "Non appoggeremo una decisione o un atto che non menziona nemmeno i combustibili fossili, i quali rappresentano il principale motore del cambiamento climatico".