Cop30, alleanza globale per riconoscere 160 milioni di ettari indigeni

È stato presentato alla Cop30 in Brasile l'Impegno intergovernativo per la governance fondiaria, la prima iniziativa globale dedicata al riconoscimento e al rafforzamento dei diritti territoriali di popoli indigeni e comunità locali nei Paesi che ospitano foreste tropicali. L'alleanza, guidata da Brasile, Norvegia e Perù, punta a riconoscere o consolidare la titolazione di 160 milioni di ettari entro i prossimi cinque anni. L'obiettivo è offrire sicurezza giuridica alle aree già occupate o rivendicate da comunità ancestrali.