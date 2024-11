Cop29, respinta ipotesi di aiuti per 300 miliardi di dollari ai Paesi in via di sviluppo

"A Baku si continua a mediare per portare Cop29 verso obiettivi condivisi. L'Italia c'è". Lo afferma il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in occasione dell'avvio della plenaria al vertice mondiale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La prima bozza di accordo finale sulla finanza climatica da 250 miliardi di dollari all'anno presentata ieri è stata oggetto di modifiche dal momento che era stata ritenuta non accettabile dai Paesi in via di sviluppo. Le risorse sono infatti i contributi che i Paesi industrializzati mettono a disposizione dei Paesi poveri per l'adattamento ai cambiamenti climatici, la decarbonizzazione, la transizione energetica verso le energie rinnovabili, e una crescita sostenibile. Oggi anche la bozza da 300 miliardi di dollari all'anno è stata rifiutata. La 29esima Conferenza delle parti si sarebbe dovuta chiudere ufficialmente ieri. Al momento non c'è ancora un'intesa. Il rischio è che non si raggiungano i voti necessari, in ambito Onu, per l'approvazione del testo.