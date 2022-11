Cop27, Ue boccia la proposta dell'Egitto su taglio alle emissioni di CO2

L'Ue ha respinto, ritenendola "inaccettabile", la proposta dell'Egitto, Paese ospitante della Cop27, per un accordo al vertice sul clima.

Lo riferisce un funzionario francese spiegando che la proposta non è sufficientemente ambiziosa per ridurre le emissioni di anidride carbonica. "In questa fase, la presidenza egiziana sta mettendo in discussione i passi fatti a Glasgow sulla riduzione delle emissioni", sostiene il funzionario del ministero francese per la transizione energetica, riferendosi ai risultati della Cop26 del 2021. "Questo è inaccettabile per la Francia e per i Paesi dell'Ue", ha aggiunto.