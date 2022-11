Cop27, Ue delusa da "mancanza di ambizione" nell'accordo finale

In merito alla conferenza sul clima Cop27, L'Ue ha espresso "delusione" per la "mancanza di ambizione" nell'accordo finale nella tabella di marcia per ridurre le emissioni di CO2.

"Quello che abbiamo davanti non è abbastanza da costituire un passo in avanti per la popolazione del pianeta. Non porta sufficienti sforzi aggiuntivi da parte degli inquinatori maggiori per un incremento e un'accelerazione delle loro emissioni", ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, chiudendo a Sharm El Sheikh la conferenza per il clima dell'Onu.