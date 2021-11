Cop26, Onu: "Non accontentiamoci del minimo, più fondi per l'ambiente"

ansa

A un giorno dalla fine della Cop26, la conferenza Onu sull'ambiente, il segretario generale delle Nazioni Unite lancia il suo appello agli Stati presenti. "Non possiamo accontentarci del minimo comun denominatore in materia di azione sul clima - scrive in un tweet Antonio Guterres -. Faccio appello a tutti i Paesi affinché aumentino l'impegno finanziario per mitigare gli effetti dell'inquinamento sul clima".