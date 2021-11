Cop26, Obama: "Sul clima lontanissimi da dove dovremmo essere"

ansa

"Non siamo neanche lontanamente dove dovremmo essere" nell'ambito delle misure per tutelare l'ambiente e contrastare i cambiamenti climatici. Lo ha detto Barack Obama, nel suo discorso alla Cop26 di Glasgow. "Nonostante i progressi rappresentati da Parigi, la maggior parte dei Paesi non è riuscita a soddisfare i piani stabiliti sei anni fa. Tutti abbiamo un compito da svolgere e sacrifici da fare", ha aggiunto l'ex presidente degli Stati Uniti.