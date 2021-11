Cop26, l'Ue e Bill Gates: un miliardo di dollari per tecnologie per il clima

Ansa

Prende ufficialmente il via la "Eu Catalyst Partnership", il programma da un miliardo di dollari per incoraggiare gli investimenti in tecnologie per il clima. Lo ha annunciato a Glasgow il presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen. L'iniziativa prevede l'impegno comune dell'Ue, del fondatore di Microsoft Bill Gates e della Banca europea degli Investimenti. "E' l'innovazione che traccia la strada", ha commentato la von der Leyen.