CoP26, Kerry: su clima Cina e Usa devono collaborare

Usa e Cina hanno "differenze" su molte questioni, ma sulla lotta al cambiamento climatico "non hanno scelta" se non collaborare perché è l'unico modo per avere "il lavoro fatto" e perché "la scienza lo impone". Lo ha detto l'emissario americano John Kerry alla CoP26 di Glasgow. Poco prima Pechino aveva annunciato la presentazione di un'iniziativa congiunta con gli Stati Uniti per contrastare i cambiamenti climatici.