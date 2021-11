Cop26, Italia in "intesa Boga" per uscire da gas e petrolio

Afp

L'Italia ha aderito alla Beyond Oil and Gas Alliance (Boga), un accordo fra paesi per uscire dalla produzione di petrolio e gas, lanciato alla Cop26 di Glasgow da Danimarca e Costarica. L'accordo fra l'altro vieta nuove licenze e concessioni per nuove esplorazioni di petrolio e gas sul suolo italiano. Lo rende noto l'Ansa a Glasgow, citando fonti del ministero della Transizione ecologica.