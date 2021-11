Il principe Carlo è unanimemente considerato un ambientalista storico, chiamato già domenica a salire in cattedra a Roma dinanzi ai leader del G20 e oggi presente a Glasgow veste di co-reggente di fatto, in assenza della 95enne regina Elisabetta, tenuta a riposo dai medici.

"Abbiamo bisogno - rimarca - di una campagna in stile militare per dispiegare la forza delle migliaia di miliardi" necessarie a sostenere la transizione verso un'economia più sostenibile anche nei Paesi poveri, a partire dagli investimenti "messi a disposizione dal settore privato globale".

Il principe di Galles, che a Roma ha descritto la CoP26 come una "ultima chance" per evitare di lasciare un disastro in eredità alle future generazioni, ha incontrato fra l'altro a margine della conferenza il magnate americano e patron di Amazon, Jeff Bezos, per discutere del

contributo che a questa battaglia può offrire la fondazione capeggiata da un uno degli uomini più ricchi del mondo.

"La Cop26 è un momento della verità per i nostri piani per fermare i cambiamento climatici. L'Europa si impegna a essere il primo continente con neutralità climatica al mondo e a unire le forze con i suoi partner per un'azione per il clima piu' ambiziosa. La corsa globale per il 'net-zero' entro la metà del secolo ee' iniziata", scrive il presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen in un tweet.