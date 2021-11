CoP26, Boris Johnson: "Grande passo, salvato target 1,5 gradi"

Ansa

Boris Johnson saluta l'accordo all'unanimità fra 197 Stati, strappato fra non pochi compromessi, che ha chiuso la conferenza sul clima CoP26 a presidenza britannica di Glasgow come "un grande passo in avanti" in grado di di tenere in vita l'obiettivo di limitare il surriscaldamento terrestre entro il tetto di 1,5 gradi in più dell'era pre industriale. Il premier britannico ammette però che resta ancora "un enorme lavoro da fare nei prossimi anni".