Cop26, appello della regina: "Basta parole, è il tempo di agire"

Per vincere la battaglia del clima "non è più il tempo delle parole, ma dell'azione". L'appello arriva dalla regina Elisabetta, che si è rivolta ai leader della Cop26 con un videomessaggio: la sovrana li ha invitati a "elevarsi oltre la politica spicciola" provando di essere "veri statisti" per dare un futuro "più sicuro e stabile" al pianeta. "Nessuno vive per sempre", ha ricordato, ma occorre pensare "ai figli e ai nipoti".