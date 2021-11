Cop26, annunciato piano per rendere tecnologia verde più conveniente

Alla Cop26 di Glasgow i leader mondiali hanno annunciato un piano per rendere la tecnologia verde più economica. Oltre 40 Paesi hanno raggiunto un'intesa per coordinare l'introduzione globale di tecnologie pulite per ridurne rapidamente i costi. L'obiettivo è quello di rendere la produzione elettrica pulita, le auto elettriche, l'acciaio verde, l'idrogeno e l'agricoltura sostenibile accessibili e disponibili per tutte le nazioni entro il 2030.