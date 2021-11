Cop26: 23 Paesi si impegnano a eliminare carbone dalla produzione energetica

Sito ufficiale

Sono 23 gli Stati che si sono impegnati per la prima volta ad eliminare il carbone dalla loro produzione di energia. L'annuncio è arrivato durante la Cop26 di Glasgow. Nell'elenco ci sono Indonesia, Vietnam, Polonia, Corea del Sud, Egitto, Spagna, Nepal, Singapore, Cile e Ucraina. In una "Dichiarazione per la transizione globale dal carbone all'energia pulita", i Paesi si sono anche impegnati ad aumentare l'energia pulita.