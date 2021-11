Cop26, raggiunta l'intesa per il Patto sul clima di Glasgow: la firma da tutti i 197 Paesi Onu | Ma il carbone non sarà eliminato

Alla Cop26 arriva il nuovo accordo mondiale sul clima: tutti i 197 partiti appartenenti delle Nazioni Unite hanno aderito, nonostante la forte riserva e la delusione espressa da molti. A lasciare l'amaro in bocca è stata la mediazione sul taglio dell'uso del carbone come fonte energetica. Ad anticipare la notizia è stata la Bbc.

L'India punta i piedi sul carbone - Il Patto sul clima di Glasgow è stato adottato dei delegati delle 197 parti riunite alla Cop26 in Scozia. Il testo è stato siglato dai circa 200 Paesi dopo un intervento dell'ultimo minuto da parte dell'India per annacquare la stesura finale nella parte relativa al taglio delle emissioni derivanti dal carbone. L'India è intervenuta nella plenaria finale per chiedere di sostituire nel testo la formula "phase-out", cioè "eliminazione graduale" del carbone, inserendo l'espressione "phase-down", cioè "riduzione graduale".

La delusione di alcuni Paesi - Diversi Paesi, Svizzera in testa, ma anche i piccoli Stati insulari, hanno espresso profonda delusione per questo cambiamento del testo. Alcuni hanno definito la revisione odiosa e contraria alle regole, ma hanno aggiunto che hanno dovuto accettarlo per arrivare a una conclusione del vertice. Il presidente della Cop26, Alok Sharma, ha singhiozzato dicendosi "profondamente dispiaciuto" per quanto accaduto: "Capisco la profonda delusione, ma e' vitale che proteggiamo questo pacchetto", ha aggiunto.