Smantellata una centrale di sigarette di contrabbando in Europa: business da oltre 13 milioni di euro

E' stata smantellata una rete di produzione e traffico di sigarette di contrabbando, attiva in tutta Europa ad opera di un articolato gruppo criminale. Gli affari venivano gestiti, secondo le accuse, da decine di ucraini, moldavi e romeni. In corso in diversi Paesi arresti, perquisizioni e sequestri ad opera delle forze di polizia di 11 Stati: Italia, Francia, Polonia, Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania e Paesi Bassi.