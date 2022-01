Consiglio sicurezza Onu: impegno per futuro senza armi nucleari

I cinque Paesi del Consiglio di sicurezza dell'Onu hanno ribadito l'impegno a "prevenire l'ulteriore diffusione" delle armi nucleari. In una dichiarazione congiunta, in vista della conferenza sul Trattato di non proliferazione, Cina, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Russia hanno sottolineato la loro volontà a "lavorare con tutti gli Stati per compiere ulteriori progressi sul disarmo, con l'obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari".