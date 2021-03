Congo, ucciso il procuratore che indagava sulla morte di Attanasio

E' stato "ucciso in un'imboscata il procuratore che indagava sulla morte dell'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, del carabiniere di scorta e del loro autista nel nord Kivu". E' quanto riferisce Geopolitical Center, gruppo di analisi strategica, militare, politica ed economica indipendente basato in Italia. "E' una situazione molto particolare", aggiunge.