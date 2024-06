Un soldato sudafricano è stato ucciso e altri 13 sono rimasti feriti in uno scontro con i ribelli dell'M23 nell'est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Lo ha annunciato l'esercito. Le truppe sudafricane si sono schierate nella Rdc come parte della forza della Comunità per lo sviluppo dell'Africa meridionale (Sadc) che aiuta il governo a reprimere i ribelli.