Congo, indagine: il carabiniere Iacovacci tentò di salvare l'ambasciatore Attanasio

Il carabiniere Vittorio Iacovacci è intervenuto per tentare di salvare Luca Attanasio. E' la testimonianza rilasciata al Ros da Rocco Leone, sopravvissuto all'agguato in cui hanno perso la vita il militare e l'ambasciatore italiano in Congo. Iacovacci avrebbe provato a portare via il diplomatico dalla linea del fuoco nella sparatoria tra sequestratori e ranger. A quel punto gli assalitori avrebbero sparato contro i nostri connazionali.