Congo, "oltre 70 cristiani uccisi nel Nord Kivu"

Secondo fonti locali di Aiuto alla Chiesa che Soffre, in una chiesa protestante di Maiba, vicino a Lubero, nel Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, sono stati ritrovati oltre 70 cadaveri. In un comunicato, l'Acs ha precisato che gli omicidi sono avvenuti tra il 12 e il 15 febbraio ad opera dei ribelli delle Allied Democratic Forces (Adf), un gruppo terroristico islamista, originario dell'Uganda, i quali sono entrati nel villaggio e hanno preso in ostaggio circa 100 persone. "Molti di loro erano stati legati e alcuni decapitati. Tra le vittime c'erano donne, bambini e anziani", ha riferito una fonte.