Congo, esplode una bomba in una chiesa: almeno 10 morti | L'Isis rivendica l'attacco

Paese devastato dalla violenza

La violenza devasta il Congo orientale da decenni, con oltre 120 gruppi armati e milizie di autodifesa che combattono per la terra e il potere. Secondo le Nazioni Unite, quasi 6 milioni di persone sono sfollate all'interno del Paese e centinaia di migliaia di persone si trovano in condizioni di estrema insicurezza alimentare. Combattenti delle Forze Democratiche Alleate, un'organizzazione ribelle che si ritiene abbia legami con il gruppo dello Stato Islamico, hanno compiuto diversi attacchi a Kasindi, che si trova al confine con l'Uganda. Le truppe dell'esercito ugandese si sono dispiegate nel Congo orientale per cercare di arginare la violenza, ma gli attacchi sono aumentati e si sono diffusi. Negli attacchi delle Adf da aprile sono stati uccisi almeno 370 civili, mentre altre centinaia di persone sono state rapite, secondo un rapporto delle Nazioni Unite del mese scorso. Il gruppo ribelle ha esteso la sua area di operazioni a Goma e alla vicina provincia di Ituri.