Congo, l'epidemia di ebola ha causato più di 1000 vittime

Il Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa Cdc) ha affermato senza mezzi termini che "questa è l’epidemia di Ebola a più rapida crescita di sempre tra tutti i diversi virus che causano la malattia". Parlando a un convegno sulla salute in Ghana, il direttore generale Jean Kaseya ha anche aggiunto: "Queste persone stanno morendo. Stanno morendo perché non abbiamo vaccini, non abbiamo medicine, non abbiamo fondi".