Congo, don Ghislain Nkiere a Tgcom24: "L'ambasciatore Attanasio era andato a distribuire cibo"

"Ha voluto vedere da vicino com'era la vita lì, ha sempre fatto le cose con il cuore: era un ambasciatore vicino alla popolazione". E' questo il ricordo che il prete congolese Ghislain Nkiere ha voluto lasciare a Tgcom24 di Luca Attanasio, ucciso in Congo. "L'ambasciatore - aggiunge - era andato in quella zona a distribuire del cibo ai bisognosi, ma quella è un'area pericolosa, perché abitata da ribelli".

"Lo avevo incontrato un mese fa - racconta don Nkiere a Tgcom24, - quando ero andato a ritirare il visto per un confratello. Era una persona molto buona, ha voluto sempre aiutare ed è andato fin là, in quel parco vicino Goma, per vedere da vicino le difficoltà in cui vive quella popolazione, in un parco in mano a gruppi armati".