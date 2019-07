Condannato in Italia, il mullah Krekar è stato arrestato in Norvegia

Arrestati per poi essere estradati in quattro - Dopo la sentenza della Corte d'Assise di Bolzano per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, sono stati arrestati per poi essere estradati, oltre al mullah Krekar, altri tre dei sei condannati. Lo comunica il Ros in una nota. Gli arresti sono stati effettuati tra la Norvegia e l'Inghilterra. Due condannati sono invece cittadini norvegesi che per questo non concede estradizioni verso l'estero.