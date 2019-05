Comunità ebraica contro i suprematismi: "Torna il male dopo 70 anni"

"Pensavamo di aver sconfitto quel male ma dopo 70 anni quel male si è riaffacciato. Striscioni e manifestazioni che inneggiano a simboli che pensavamo davvero di non rivedere più". E' un passaggio dell'intervento del presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, durante un convegno sui suprematismi in Europa. "Non saremo e non vogliamo essere indifferenti, non possiamo assistere al silenzio di chi dovrebbe avere una voce autorevole".