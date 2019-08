Commissione Ue, addii d'oro per chi lascia: 22mila euro al mese a Juncker, 20mila euro alla Mogherini

Tutti gli altri 21 commissari uscenti, che ora guadagnano almeno 22mila euro, prenderanno 18mila mensili. Non solo, le regole europee prevedono anche "un'indennità di transizione" che è calcolata sul 40-65% dello stipendio e dura 24 mesi.



Indennità che viene recepita anche dagli eurodeputati che vanno in pensione e che durante la legislatura guadagnano intorno ai 9mila euro al mese. Dal 2009 però per lasciare lo scranno devono avere almeno 63 anni, prima potevano andare in pensione anche a 50 anni. Il M5s, che da sempre lotta contro le pensioni d'oro anche in Europa, aveva, prima delle elezioni, denunciato lo scandalo.



Uno stipendio così alto è da sempre giustificato per evitare conflitti di interesse e mantenere l'indipendenza, rimarcano fonti di palazzo. Ma da sempre chi lavora nelle commissioni ha avuto incarichi nel mondo della finanza o viene incaricato successivamente come il caso dell'ex commissario portoghese Josè Manuel Barroso che ora lavora dal Goldman Sachs.