Commercio, Ngozi Okonjo-Iweala nominata al vertice del Wto: è la prima donna

La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, ex ministro delle Finanze della Nigeria, è stata nominata al vertice del Wto. E' la prima donna e la prima africana a rivestire tale incarico, che svolgerà a partire dal primo marzo 2021 ad agosto 2025. L'Organizzazione mondiale per il commercio ha annunciato la nomina al termine della sessione speciale del Consiglio generale, il massimo organo della Wto, riunitosi in modalità virtuale.