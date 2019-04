Colpo di Stato in Sudan: militari al governo | Il presidente Bashir arrestato

Colpo di Stato in Sudan , dove l' esercito ha circondato il palazzo presidenziale e fatto irruzione nella sede dell'emittente tv di Stato. I militari hanno annunciato la formazione di un governo di transizione, mentre il presidente Omar Al Bashir , dimessosi, è stato arrestato. La svolta è avvenuta nel quinto giorno di manifestazioni, con migliaia di persone in piazza per chiedere un passo indietro al presidente, al potere da 30 anni.

Tutti i membri del governo sono stati arrestati dopo le dimissioni del presidente. In manette anche il vice presidente del National Congress Party, Ahmed Haroun, l'ex vice presidente di Bashir, Ali Osman Taha e le guardie del corpo del presidente. Secondo Arab News l'aeroporto di Khartum è stato chiuso.



Ha festeggiato la folla che da giorni manifestava contro il governo. La gente in strada ha intonato cori per celebrare la caduta di Al Bashir.



Ministro Difesa: "Due anni di transizione militare" - Durerà "due anni il periodo di transizione" durante il quale sarà al potere un "consiglio militare". Lo ha annunciato il ministro della Difesa e primo vicepresidente, il generale Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, in un messaggio letto in tv. Lo stato d'emergenza durerà per tre mesi: per un mese è previsto il coprifuoco notturno dalle 22 alle 4. Al termine dei due anni di transizione si terranno libere elezioni. Le frontiere e lo spazio aereo saranno chiusi fino a nuovo ordine.