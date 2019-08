Colorado, lei in sedia a rotelle e lui cieco: la coppia che contro ogni stereotipo viaggia per il mondo

Una coppia di viaggiatori improbabili: lui cieco a causa di un glaucoma, lei affetta da spina bifida e costretta dalla nascita su una sedia a rotelle. Ma Melanie Knecht , 29 anni, e Trevor Hahn , 42 anni, due amici nati in Colorado, non si fermano davanti a nulla. Uniti dalla passione per le montagne, hanno deciso di partire alla scoperta del mondo. E a chi si chiede come possano affrontare tutte le difficoltà che incontrano, per Melanie la risposta è semplice: " Io sono i suoi occhi e lui le mie gambe ".

Melanie e Trevor, la coppia di amici disabili in viaggio per il mondo Instagram 1 di 5 Instagram 2 di 5 Instagram 3 di 5 Instagram 4 di 5 Instagram 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Melanie e Trevor si sono incontrati a una lezione di boxe e da quel momento hanno iniziato a capire di avere molte cose in comune. Chiacchierando, hanno condiviso le loro esperienze, spesso anche molto dolorose. Melanie ha raccontato del suo ultimo viaggio in spalla ad un amico sull'Isola di Pasqua. Da qui l'idea di replicare quell'avventura. Dalle brevi passeggiate nei boschi all'ultima sfida di quest'estate: scalare una montagna di 4mila metri.



Il loro viaggio è documentato nei dettagli su Instagram e su una pagina Facebook, "Hiking with Sight", curata dai due amici. "Per me la cosa più bella è riuscire a rendere Melanie felice - commenta commosso Trevor - questo è il mio scopo". Ma guai a chiamarli eroi: "Noi non vogliamo essere fonte d'ispirazione per nessuno - aggiunge Melanie - Viaggiamo solo perché è ciò che amiamo fare".