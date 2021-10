Colorado, da due anni un alce vive con uno pneumatico al collo: salvo

L'animale, dal peso di 270 chilogrammi, vagava con la gomma attorno al collo da un paio di anni e più volte era stato avvistato dai soccorritori del parco. Sabato, durante l'ennesimo incontro vicino a Denver, sono riusciti a catturarlo e ad aiutarlo. La prima difficoltà però, è stata quella di capire come liberarlo, dato che l'acciaio presente nel pneumatico rendeva impossibile tagliare via la ruota senza rischiare la vita dell'animale.

La soluzione, per tornare a vivere, è stata di tagliare le sue corna che, contando anche il peso dello pneumatico, lo hanno liberato da circa 16 kg extra. Una perdita non da poco. Le corna infatti sono indispensabili all'alce durante questo periodo dell'anno per permettergli l'accoppiamento prima dell'inizio dell'inverno, e prima di perderle naturalmente in vista della rinascita primaverile. Peraltro, la presenza della gomma non aveva avuto effetti evidenti sulla salute dell'animale che, per lo stupore di tutti, non aveva riportato al collo alcuna ferita visibile.