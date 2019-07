Colombia, uccisi altri due ex guerriglieri delle Farc

Due ex combattenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) sono stati uccisi nelle ultime 24 ore nei municipi di El Tambo e Corinto del dipartimento di Cauca. Luis Carlos Yunda Corrales è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco mentre era in compagnia del fratello a Corinto, mentre Weimar Galíndez Daza è stato ucciso in località Tamao di El Tambo. Dalla firma degli accordi di pace sono stati uccisi 130 ex guerriglieri delle Farc.