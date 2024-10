Colombia, sventata l'evasione del boss camorrista Luigi Belvedere

Il boss camorrista Luigi Belvedere, arrestato in Colombia il 25 ottobre, è stato trasferito dal carcere di Medellin a quello di Bogotà dopo che la polizia ha scoperto un piano di fuga organizzato con l'aiuto di un clan locale. Lo ha riferito il capo della Polizia, il generale William Salamanca, assicurando che, secondo fonti dell'intelligence, Belvedere aveva offerto una somma di 750mila dollari al clan del Golfo per organizzare la fuga. Il piano prevedeva che Belvedere fingesse di essere malato per essere trasferito in ospedale e prelevato nel tragitto da un commando. Ora l'ex latitante è stato trasferito in aereo al carcere di Bogotà, dove rimarrà fino al momento dell'estradizione richiesta dalla procura antimafia di Napoli.